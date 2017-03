Talpa koopt meer aandelen TMG

Vrijdag 17 maart 2017 19:50 Belang meer dan een kwart.(ABM FN-Dow Jones) Talpa Holding heeft meer aandelen Telegraaf Media Groep gekocht en daarmee zijn belang verhoogd. Dit maakte het mediabedrijf van John de Mol vrijdag nabeurs bekend.Talpa kocht 457.354 aandelen TMG tegen een gewogen gemiddelde prijs van 6,50 euro. Het overnamevoorstel van Talpa bedraagt eveneens 6,50 euro per aandeel TMG. Met de aankopen komt het belang van Talpa in TMG uit op 26,57 procent. Maandag was dit nog 25,58 procent.Vorig weekend werd bekend dat TMG een akkoord heeft bereikt met de combinatie Mediahuis en VP Exploitatie over een overnamebod van 6,00 euro in contanten per aandeel TMG. Afgelopen woensdag werd bekend dat de zaak die Talpa tegen TMG heeft aangespannen donderdag 16 maart in behandeling wordt genomen door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Talpa is het niet eens met hoe het overnameproces rondom TMG tot nog toe is verlopen.Het aandeel Telegraaf Media Groep sloot vrijdag op een groen Damrak 0,1 procent hoger op 6,50 euro.