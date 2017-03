ArcelorMittal doet hoogste bod op Ilva - media

Vrijdag 17 maart 2017 21:25 Bod van 1,6 miljard euro.(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal en Italiaanse partner Marcegaglia hebben met 1,6 miljard euro het hoogste bod gedaan op de Italiaanse staalfabriek Ilva. Dit schreef persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen.Begin maart formaliseerde ArcelorMittal het bod op Ilva. Een overnamesom werd toen niet genoemd, enkel dat de staalreus na de overname 2,3 miljard euro wil investeren in het bedrijf. Een drietal bronnen stelt nu tegenover Reuters dat ArcelorMittal en Marcegaglia in totaal 1,6 miljard euro hebben geboden op Ilva, beduidend meer dan het bod van 1,2 miljard euro dat een groep bedrijven onder leiding van het Indiase JSW uitbracht.Op een groen Damrak sloot het aandeel ArcelorMittal vrijdag 0,2 procent lager op 8,52 euro.