Unilever overweegt omvangrijke desinvestering - media

Zondag 19 maart 2017 14:09 Mogelijk voor 6 miljard pond aan merken de deur uit.(ABM FN-Dow Jones) Unilever treft voorbereidingen voor een verkoop van verschillende voedingsmerken voor in totaal 6 miljard Britse pond. Dit lieten verschillende Britse media dit weekend weten.Volgens bijvoorbeeld The Sunday Times zou Unilever overwegen om onder meer Flora en Stork, beide actief in het segment smeersels, van de hand te doen. Potentiële kopers zijn volgens de krant Bain Capital, CVC en Clayton Dubilier & Rice.Unilever wees zelf enkele weken terug nog een overnamebod van Kraft Heinz, dat daarbij de steun kreeg an 3G Capital en de bekende belegger Warren Buffett, van de hand. In reactie op de overnamepoging uit Amerika, zei het Brits-Nederlandse concern een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om het creëren van aandeelhouderswaarde te versnellen. Vermoedelijk is dit proces begin april afgerond.Het aandeel Unilever sloot vrijdag 1,1 procent hoger op 46,39 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 19, 2017 09:09 ET (13:09 GMT)