Ook provincies bezorgd om AkzoNobel

Maandag 20 maart 2017 16:50

ARNHEM (ANP) - De provincies Gelderland, Overijssel, Groningen en Zuid-Holland zijn bezorgd over een mogelijke overname van AkzoNobel door het Amerikaanse PPG Industries. Die kan grote gevolgen hebben voor met name de werkgelegenheid, waarschuwden zij maandag in een gezamenlijk verklaring.

AkzoNobel meldde bijna twee weken geleden dat het een overnamebod van PPG van bijna 21 miljard euro heeft afgewezen. Verwacht wordt dat de Amerikanen een nieuwe poging zullen wagen. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zei destijds ook al dat een overname niet in het belang van Nederland is.

AkzoNobel heeft veertien vestigingen in de vier genoemde provincies, waar in totaal ruim 5000 mensen werken. Daarnaast is het verf- en chemiebedrijf belangrijk voor de regio's omdat het bedrijf veel investeert in duurzaamheid en innovatie, jaarlijks zo'n 363 miljoen euro.