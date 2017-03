Luchthavens verwerkten 70 miljoen passagiers

Dinsdag 21 maart 2017 02:17

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse luchthavens hebben vorig jaar samen voor het eerst meer dan 70 miljoen passagiers verwerkt. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

De passagiersstroom groeide in totaal met 8 procent ten opzichte van 2015, tot 70,3 miljoen reizigers. Het overgrote deel van de reizigers vloog uiteraard via Schiphol, dat begin dit jaar al bekendmaakte het recordaantal van 63,5 miljoen passagiers te hebben verwelkomd in 2016. Eindhoven zag de stroom met bijna 10 procent groeien, naar 4,8 miljoen passagiers. Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde verwerkten de overige 3 procent van de reizigers.

Ruim 10 miljoen passagiers vlogen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, dat daarmee het populairste land van herkomst en bestemming is. Spanje volgde met 7,5 miljoen reizigers. De Verenigde Staten staan op drie met in totaal 5 miljoen passagiers. Het passagiersvervoer tussen Nederland en Turkije vertoonde de sterkste daling, met een min van 17,5 procent.

Vanuit Nederland vlogen de meeste reizigers tussen Schiphol en Londen Heathrow en tussen Schiphol en Barcelona.