Groeiversnelling Nederlandse uitzendmarkt

Dinsdag 21 maart 2017 10:17 Groei aantal uren 8 procent.(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse uitzendmarkt is in de afgelopen weken weer sneller gegroeid na een eerdere groeivertraging. Dit bleek dinsdag uit cijfers van brancheorganisatie ABU.Het aantal gewerkte uren in de Nederlandse uitzendsector nam in periode 2, die liep van week 5 tot en met 8 van dit jaar, met 8 procent op jaarbasis op. De omzet steeg in dezelfde periode eveneens met 8 procent.Periode 2 telde een gelijk aantal werkbare dagen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Hiervoor is derhalve niet gecorrigeerd.In periode 1 steeg het aantal uitzenduren nog met 4 procent en nam de omzet ook toe met 4 procent.De administratieve sector zag de uren met 3 procent toenemen en de omzet eveneens met 3 procent stijgen. In de industriële sector was sprake van een stijging van de uren met 11 procent en van 13 procent op jaarbasis in omzet. In de technische sector steeg het aantal uren in periode 2 met 8 procent en liep de omzet met 10 procent op.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 21, 2017 05:17 ET (09:17 GMT)