Telegraaf Media Groep niet verplicht om tegenbod Talpa te bespreken

Dinsdag 21 maart 2017 19:02 Mediahuis mag TMG overnemen.(ABM FN-Dow Jones) Het consortium van de Belgische uitgever Mediahuis en VP Exploitatie van grootaandeelhouder Van Puijenbroek mogen Telegraaf Media Groep (TMG) overnemen. Dit besloot de Ondernemingskamer dinsdag in de zaak die tegen deze geplande overname was aangespannen door tegenbieder Talpa van mediamagnaat John de Mol en enkele andere partijen.De rechter noemde het beleid van TMG niet onzorgvuldig en voegde toe dat het TMG vrij staat om het bod van Talpa niet te bespreken of te accepteren.De Ondernemingskamer gaf daarmee geen gehoor aan de eis van Talpa om met TMG in gesprek te gaan over het bod van 6,50 euro per aandeel TMG, waar het laatste bod van het consortium Mediahuis/VP 6,00 euro per aandeel bedraagt. De raad van commissarissen van TMG heeft dit bod inmiddels geaccepteerd. Het consortium bezit inmiddels bijna 60 procent van de aandelen TMG, waar Talpa bijna 27 procent in handen heeft.Het consortium Mediahuis/VP wil bij het huidige belang het overnamebod op TMG al gestand doen, terwijl Talpa een minimale aanmeldingsgrens beoogt van 95 procent, wat volgens de Ondernemingskamer te veel onzekerheid met zich meebrengt over het voortbestaan van TMG gelet op de financiële situatie.Behalve Talpa hadden ook beleggersvereniging VEB, de door de raad van commissarissen geschorste bestuursleden CEO Geert-Jan van der Snoek en CFO Leo Epskamp en de ondernemingsraad van TMG zich om verschillende redenen bij de Ondernemingskamer gemeld met protesten tegen de geplande overname door Mediahuis/VP.Volgens de Ondernemingskamer handelde de raad van commissarissen van TMG niet onjuist door de bestuurders Van der Snoek en Epskamp te schorsen.De Vereniging Van Effectenbezitters (VEB) meldden ABM Financial News bij monde van advocaat Geert Koster zich te beraden op de uitspraak van de Ondernemingskamer.Op een overwegend rood Damrak sloot het aandeel Telegraaf Media Groep dinsdag fractioneel hoger op 6,50 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 21, 2017 14:02 ET (18:02 GMT)