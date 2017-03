Royal Dutch Shell verkoopt bezittingen in Gabon

Vrijdag 24 maart 2017 10:44 Energiebedrijf ontvangt 587 miljoen dollar.(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft zijn onshore olie- en gasactiviteiten in Gabon verkocht aan Assala Energy Holdings voor 587 miljoen dollar. Dit maakte het energiebedrijf vrijdag bekend.Assala neemt ook voor 285 miljoen dollar aan schulden over van de energiereus. Bovendien is afgesproken dat Assala, een dochterbedrijf van The Carlyle Group, additionele betalingen aan Shell zal verrichten tot maximaal 150 miljoen dollar afhankelijk van de productie en de grondstofprijzen.De deal leidt tot een afwaarderingslast van 53 miljoen dollar, die Shell in het eerste kwartaal in zijn boeken opneemt. De transactie wordt naar verwachting medio 2017 afgerond.Shell heeft eerder aangegeven voor een totaal van 30 miljard dollar aan bezittingen van de hand te doen om zijn schulden te verlagen. Begin maart verkocht het Nederlands-Britse energiebedrijf het merendeel van zijn belangen in Canadese teerzanden voor 7,25 miljard dollar. In januari werd een aantal activiteiten in de Noordzee verkocht voor 3,8 miljard dollar, belangen in Thailand brachten 900 miljoen dollar op en de verkoop van 50 procent in samenwerkingsverband SADAF leverde 820 miljoen dollar op.Op een rood Damrak noteerde het aandeel Royal Dutch Shell 0,7 procent lager op 24,23 euro.