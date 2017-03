Trump zet Nikkei onder druk

Maandag 27 maart 2017 08:15

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Tokio is maandag met verlies de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder meer op het intrekken van de nieuwe zorgwet door de Amerikaanse president Donald Trump. Daardoor zijn er vragen gerezen over het vermogen van Trump om zijn economische plannen te realiseren. Zijn beloftes op het gebied van belastingverlaging en investeringen hielpen graadmeters wereldwijd de laatste tijd juist vooruit.

De Nikkei-index verloor 1,4 procent op 18.985,59 punten. De yen, die in onzekere tijden alom als veilige haven wordt gezien, werd duurder. Het geplaagde techconcern Toshiba speelde 2,1 procent kwijt. Eerder op de dag ging het aandeel nog fors vooruit op berichten dat de nucleaire divisie dinsdag uitstel van betaling zou aanvragen. Door een dergelijke procedure te beginnen kan het bedrijf makkelijker zijn schuldenlast verminderen.

Elders in Azië leverden aandelenbeurzen ook in. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,1 procent, terwijl de Kospi in Seoul 0,6 procent zakte.

In Hongkong stond de Hang Seng index tussentijds 0,5 procent in de min. Luchtvaartconcern China Southern steeg 0,9 procent na berichten over een samenwerking met branchegenoot American Airlines. De Amerikanen zouden daarbij mogelijk een flink belang nemen in het Chinese concern.