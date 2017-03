'Lagere opening op Damrak verwacht'

Maandag 27 maart 2017 08:19

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam vangt de nieuwe handelsweek naar verwachting met verlies aan. Het enthousiasme op de aandelenmarkten lijkt wat bekoeld door de twijfels over het vermogen van de Amerikaanse president Donald Trump om zijn verkiezingsbeloften, zoals forse investeringen en belastingverlagingen, in te lossen. Het intrekken van de zorgwet op vrijdag wakkerde die onzekerheid verder aan.

In Amsterdam weet onder meer NN Group de aandacht op zich gericht. Claimorganisatie Wakkerpolis heeft een claim van 3,2 miljard euro ingediend tegen de verzekeraar vanwege onterecht in rekening gebrachte kosten voor een beleggingsverzekering. Deze collectieve woekerpolisclaim, voor zo'n half miljoen klanten van NN, volgt op een vorig jaar gewonnen proefprocedure over één dossier. Wakkerpolis trekt samen op met de Consumentenbond, die NN ook dagvaardt.

Kunstmestproducent OCI meldde vrijdagavond dat het na een moeilijk jaar weer zwarte cijfers heeft geschreven. Wel vielen de opbrengsten lager uit door prijsdalingen. Voor 2017 voorziet OCI een stevige stijging van de productievolumes.

Air France-KLM

Verder staat luchtvaartconcern Air France-KLM in de schijnwerpers. Het bedrijf heeft de maatregel om op elke intercontinentale vlucht een steward of stewardess minder in te zetten na overleg met de bonden voorlopig geschrapt. Gekeken wordt naar andere mogelijkheden om de kosten te drukken en de productiviteit te verhogen.

Een klant van Advanced Metallurgical Group (AMG) maakte bekend een contract voor de levering van tantalum te hebben ingetrokken. Volgens voorlopige schattingen zal de winstgevendheid van AMG daardoor dit jaar circa 5 miljoen dollar lager uitvallen.

Euro

De AEX-index eindigde vrijdag met een min van 0,2 procent op 511,53 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 739,56 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen verloren tot 0,2 procent. Frankfurt eindigde 0,2 procent hoger. De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag overwegend lager.

De euro noteerde voorbeurs 1,0845 dollar, tegen 1,0806 dollar bij het Europese slot op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 47,44 dollar en Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 50,35 dollar per vat.