Reclameopbrengsten radio stabiliseren

Maandag 27 maart 2017 15:31

AMSTERDAM (ANP) - Radiostations hebben in 2016 grofweg evenveel verdiend aan reclamespotjes als een jaar eerder. Een jaar eerder was nog sprake van een daling van 3,5 procent. Dat blijkt maandag uit gegevens van het Radio Advies Bureau (RAB).

De nettoreclameopbrengsten kwamen het afgelopen jaar uit op 224,8 miljoen euro. Voor het eerst zijn daarin ook de opbrengsten uit digitale radiospotjes in meegenomen. Dat is volgens RAB nu nog een ,,bescheiden" onderdeel, maar de verwachting is dat dit snel gaat groeien.

Het aantal investeerders groeide met 3,7 procent naar 2004. Automerk Renault gaf het meeste uit aan radiospotjes met op de tweede en derde plaats de winkelketens Kruidvat en Lidl. De retailsector is de grootste investeerder, vóór bedrijven uit het transport en de financiële dienstverlening.