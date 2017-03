AkzoNobel presenteert nieuwe strategie op 19 april

Dinsdag 28 maart 2017 08:40 Ook cijfers eerste kwartaal dan bekend gemaakt.(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel houdt op woensdag 19 april een investeerdersdag waarop het bedrijf zijn nieuwe strategie en de bijgewerkte financiële richtlijnen presenteert. Dit maakte het verf- en chemiebedrijf dinsdag voorbeurs bekend.Het bedrijf, dat tot twee keer toe een bod van het Amerikaanse PPG afwees, licht dan de plannen toe "voor de creatie van twee gefocuste bedrijven en voor het creëren van verbeterde langetermijnwaarde".Deze investeerdersbijeenkomst wordt gehouden naar aanleiding van de eerdere aankondiging om de strategische mogelijkheden voor afsplitsing van de tak Specialty Chemicals te onderzoeken."Wij zijn ervan overtuigd dat we een solide basis hebben om onze leidende posities verder uit te bouwen waardoor wij een verbeterde winstgevendheid kunnen leveren en verdere langetermijnwaarde kunnen creëren voor aandeelhouders, medewerkers, klanten, de omgeving waarin we opereren en voor andere belanghebbenden", zo liet CEO Ton Büchner dinsdag weten. Daaraan voegde de topman toe dat AkzoNobel "in de beste positie is om deze plannen zelf te realiseren door verder te bouwen op de uitgezette koers van het bedrijf".AkzoNobel zal op 19 april ook de resultaten van het eerste kwartaal van 2017 publiceren. Deze datum is naar voren gehaald om de zogeheten 'close-period' te verkorten, zodat het mogelijk werd een investeerdersupdate plaats te laten vinden.AkzoNobel sloot maandag op een rood Damrak 0,8 procent hoger op 78,34 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 28, 2017 02:40 ET (06:40 GMT)