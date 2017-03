Nikkei zet stap voorwaarts

Dinsdag 28 maart 2017 08:33

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met winst de handel uitgegaan. Ook elders in het Verre Oosten kleurden graadmeters groen. Daarmee toonden de financiële markten iets van herstel na de daling van de afgelopen tijd. De zorgen over het vermogen of juist onvermogen van de Amerikaanse president Donald Trump om zijn economische plannen te verwezenlijken verdwenen goeddeels naar de achtergrond.

De leidende Nikkei-index eindigde in Tokio met een plus van 1,1 procent op 19.202,87 punten. Vooral fondsen gerelateerd aan de oliesector gingen over een breed front vooruit, geholpen door de gestegen olieprijzen. Zo won olieproducent Inpex 1,8 procent aan beurswaarde. Verder behoorden ook exporterende bedrijven zoals Panasonic en Casio met plussen tot 3,1 procent tot de stijgers.

De Kospi in Seoul won 0,2 procent. Beleggers in Zuid-Korea reageerden onder meer op iets beter dan verwachte cijfers over de economische groei. De All Ordinaries in Sydney dikte 1,2 procent aan.

De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,5 procent hoger. China Southern noteerde daarbij 2,4 procent in de min. Het luchtvaartconcern bereikte een akkoord over een strategische samenwerking met American Airlines. De Amerikanen kopen daarbij een belang van 200 miljoen dollar in de Chinese branchegenoot.