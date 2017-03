Kijkshop sluit twintig winkels

Dinsdag 28 maart 2017 09:52

AMSTERDAM (ANP) - Winkelketen Kijkshop sluit twintig van de 87 winkels. Dat bevestigde een woordvoerster dinsdag naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

De filialen liggen verspeid over het hele land, maar concrete locaties konden nog niet worden gegeven. Kijkshop plaatst de medewerkers met vaste contracten over naar andere filialen. Tijdelijke contracten worden niet verlengd, aldus de woordvoerster. ,,Kijkshop heeft enige tijd geleden alle vacatures al ingetrokken'', zo gaf ze aan.

Kijkshop heeft veel last van het de veranderende winkelwereld, waar klanten vaker kiezen voor online-aankopen. Het kwam in 2015 in handen van de Zweedse investeerder Listérus & Partners Capital Advisors.