VP Exploitatie wil gezamenlijke zeggenschap over Mediahuis

Dinsdag 28 maart 2017 13:16 VP stoomt samen op met Concentra en Corelio.(ABM FN-Dow Jones) VP Exploitatie wil samen met mediabedrijven Concentra en Corelio de gezamenlijke zeggenschap over het Belgische Mediahuis. Dit meldde de Autoriteit Consument & Markt dinsdag naar aanleiding van een aanvraag van de eerste drie bedrijven, gedateerd op 24 maart 2017.Mediahuis en VP Exploitatie brachten op 8 maart van dit jaar een bod van 6,00 euro per aandeel Telegraaf Media Groep uit.Mediahuis en VP Exploitatie vroegen de Autoriteit op 24 maart om toestemming voor deze overname, meldde ACM dinsdag.Het aandeel Telegraaf Media Groep noteerde dinsdag op een nipt hoger Damrak 3,7 procent in het rood op 6,17 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 28, 2017 07:16 ET (11:16 GMT)