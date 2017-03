Wettelijk minimumloon voor postbezorgers

Dinsdag 28 maart 2017 15:54

DEN HAAG (ANP) - Postbezorgers en andere mensen die op basis van een overeenkomst van opdracht werken (OVO), krijgen voortaan minstens het wettelijk minimumloon. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Asscher ziet de wet als een belangrijke stap in het verbeteren van de positie van zo'n 50.000 OVO-werkenden, die dus geen arbeidsovereenkomst hebben. Door het verplichte minimumloon wil Asscher misbruik van deze opdrachtnemers voorkomen.

Het wetsvoorstel was nodig om een probleem op te lossen met de huidige regeling. Want nu geldt het verplichte wettelijk minimumloon al wel voor iemand die werkt op basis van een OVO als hij zich niet mag laten vervangen door een ander. Dit criterium blijkt in de praktijk gemakkelijk te omzeilen, waardoor de opdrachtgever geen wettelijk minimumloon hoeft te betalen.