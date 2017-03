Parijs minder geliefd bij Nederlandse toerist

Woensdag 29 maart 2017 02:24

DEN HAAG (ANP) - Parijs is van de drie grootste Europese hoofdsteden nog altijd de populairste onder Nederlandse toeristen. De Franse hoofdstad verliest de laatste jaren evenwel zienderogen terrein aan Londen en Berlijn. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.

In het vakantiejaar 2016, dat liep van oktober 2015 tot en met september 2016, brachten ruim 400.000 Nederlanders een bezoek met minstens één overnachting aan Parijs. Naar Londen gingen ongeveer 347.000 mensen en naar Berlijn zo'n 224.000. Voor Londen betekent dat een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, Parijs en Berlijn zagen het aantal Nederlandse vakantiegangers afnemen.

De voorsprong van Parijs op de andere twee grote hoofdsteden was in 2006 nog veel groter. Het aantal bezoeken aan de lichtstad is sindsdien evenwel met 18 procent is afgenomen. Vooral sinds 2013 verliest Parijs snel terrein. Londen profiteert daar het meeste van, met een toename van 47 procent in tien jaar tijd. Berlijn kende een groei van 5 procent.

Wat bestedingen betreft is Londen Parijs al in 2014 voorbij gestoken. Afgelopen jaar spendeerden Nederlandse toeristen bij elkaar 161 miljoen euro aan meerdaagse tripjes naar Londen. Aan alle vakanties naar Parijs werd in totaal 129 miljoen euro uitgegeven, aan die naar Berlijn 92 miljoen euro. Ook hier geldt dat Parijs tien jaar geleden de overige twee steden nog ver achter zich liet.