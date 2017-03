Amerikaanse FDA roept duizenden defibrillatoren van Philips terug - media

Woensdag 29 maart 2017 07:02 FDA geeft terugroepactie hoogste prioriteit.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Food & Drug Administration heeft 47.362 defibrillatoren van Philips teruggeroepen, vanwege serieuze risico's. Dit schreef Het Financieel Dagblad woensdag.De terugroepactie dateert van februari en werd afgelopen vrijdag 24 maart door de FDA in een persbericht gemeld. De FDA gaf de actie de hoogste prioriteit met een Klasse 1-recall.Het probleem zou zijn dat de defibrillatoren van Philips, die ingezet worden in het geval van een hartaanval, tot ernstige verwondingen of zelfs tot overlijden kunnen leiden.Een woordvoerder van Philips liet in de krant weten dat bij twee van de ruim 45.000 apparaten elektronische problemen zijn geconstateerd, die echter niet tot letsel hebben geleid. Het gaat daarbij om de verbinding tussen elektronica en de batterij in de defibrillator.Van een fysieke terugroepactie, zoals in de automobielindustrie gebruik is, is volgens het bedrijf geen sprake. Na de ontdekking zijn direct alle overige eigenaren hierover in februari aangeschreven. De melding ging gepaard met een advies over hoe de eigenaren dienden te handelen, schreef het FD. Zo zijn ze opgeroepen om te controleren of de verbindingspinnen bij de batterij schoon zijn. In geval van twijfel kunnen gebruikers Philips Healthcare bellen voor verdere ondersteuning.In februari meldde Philips de kwestie ook bij de zorgautoriteit. Die maakt vervolgens een classificatie en plaatste die op haar website. Omdat de defibrillator gebruikt wordt bij hartfalen, belandde de actie direct in de zwaarste categorie, aldus het FD.Het aandeel Philips sloot dinsdag op een groen Damrak 1,1 procent hoger op 29,75 euro.