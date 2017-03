Unilever rondt verkoop AdeS af

Woensdag 29 maart 2017 07:05 Levensmiddelenconcern ontvangt 575 miljoen dollar met desinvestering.(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft de verkoop van de sojadrankendivisie AdeS aan Coca-Cola en Coca-Cola FEMSA afgerond. Dit maakte het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern dinsdag nabeurs bekend.Het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern ontvangt 575 miljoen dollar voor de activiteiten. In juni vorig jaar kondigde Unilever de desinvestering aan.AdeS is in Latijns-Amerika het grootste sojadranken merk en is onder andere verkrijgbaar in Brazilië, Argentinië, Mexico, Chili en Colombia. In 2015 werd een omzet behaald van 284 miljoen dollar.AdeS zal onderdeel worden van de niet-koolzuurhoudende drankenportefeuille die Coca-Cola FEMSA en Coca-Cola via hun franchises delen. In andere gebieden zal Coca-Cola samenwerken met zijn lokale bottelaars om AdeS te ontwikkelen via soortgelijke samenwerkingen.Op een groen Damrak sloot het aandeel Unilever dinsdag 0,4 procent lager op 46,50 euro.