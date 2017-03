Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel BinckBank

Woensdag 29 maart 2017 08:48 Advies blijft Reduceren.(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het koersdoel voor BinckBank verlaagd van 5,00 naar 4,80 euro met een ongewijzigd Reduceren advies, volgend op de half maart aangekondigde overname van het Nederlandse fintech bedrijf Pritle.Analist Hans Pluijgers verwacht dat de eerste impact op de resultaten negatief zal zijn vanwege de hogere kostenbasis. Dientengevolge stelde de analist zijn verwachtingen voor de aangepaste nettowinst voor 2017 en 2018 neerwaarts bij met respectievelijk 6,7 en 4,4 procent. Op de langere termijn wordt uit de overname een positieve bijdrage voorzien."Hoewel het management alle juiste stappen heeft genomen zijn wij van mening dat het zicht op de uiteindelijke bijdrage aan het resultaat van de nieuwe diensten nog steeds laag is en de komende jaren een negatief effect op de resultaten zal hebben", aldus de analist.Dankzij de overname van Pritle zal de lancering van een nieuwe reeks online wealth management diensten worden versneld met een geschatte 12 tot 18 maanden", vervolgde Pluijgers, eraan toevoegend dat het feit dat BinckBank het eerste bedrijf is dat deze diensten aanbied zeer belangrijk is, evenals de omvang van de bank. Vanwege de druk op de marges op de lange termijn is de analist van mening dat schaalvoordelen de belangrijkste factoren zijn om een goed rendement te bereiken.Het aandeel BinckBank sloot dinsdag op een groen Damrak 0,6 procent hoger op 4,96 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 29, 2017 02:48 ET (06:48 GMT)