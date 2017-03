Beursblik: Morgan Stanley verlaagt advies AkzoNobel

Woensdag 29 maart 2017 08:52 Koersdoel wel omhoog naar 77,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft woensdag het advies voor AkzoNobel verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen, maar stelde het koersdoel wel opwaarts bij van 74,00 naar 77,00 euro.De analisten van Morgan Stanley verhoogden het koersdoel voor AkzoNobel, nadat de koers al flink opliep na de twee biedingen van PPG.Evenwel blijft de toekomst van AkzoNobel onzeker, zo stelden de marktvorsers, waarbij een vijandig bod niet wordt uitgesloten en aandeelhouders van AkzoNobel willen dat het bestuur in gesprek gaat met PPG. Tegenstand vanuit de Nederlandse politiek en de starre houding van AkzoNobel maken de situatie er niet gemakkelijker op, aldus de Amerikaanse zakenbank.AkzoNobel onderzoekt de strategische opties voor Special Chemicals divisie. Volgens Morgan Stanley bestaan er diverse scenario's, waaronder een aparte beursgang of een verkoop van de losse onderdelen uit de divisie. Evenwel zal een verkoop van de divisie als geheel het meeste waarde creëren, zo verwacht Morgan Stanley, al zal het moeilijk worden om een koper te vinden.Op een groen Damrak sloot het aandeel AkzoNobel dinsdag 0,9 procent lager op 77,60 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 29, 2017 02:52 ET (06:52 GMT)