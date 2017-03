VEB niet enthousiast over overname Delta Lloyd

Woensdag 29 maart 2017 13:21 Beleggersclub onthoudt zich van stemming.(ABM FN-Dow Jones) De Vereniging van Effectenbezitters vindt het verhoogde overnamebod van NN Group op Delta Lloyd geen bewijs van enthousiasme over de waarde van het bedrijf en onthoudt zich daarom "symbolisch" van stemming over de geplande fusie. Dit zei woordvoerder Errol Keyner van de VEB tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering over de overname.President-commissaris Rob Ruyter noemde tijdens de vergadering de verhoging van het aanvankelijke bod van 5,30 euro per aandeel naar 5,40 euro door NN Group een bewijs dat de overnemende partij enthousiast is over de waarde van Delta Lloyd."Nee dat is niet enthousiast", reageerde Keyner. "5,90 euro zou enthousiast zijn geweest", aldus de VEB-woordvoerder. Dergelijke waarderingen circuleerden in de media nadat het Delta Lloyd-bestuur liet weten dat het openingsbod van 5,30 euro van NN de Amsterdamse verzekeraar substantieel onderwaardeerde.Uiteindelijk ging topman Van der Noordaa akkoord met een minimale verhoging naar 5,40 euro per aandeel, nadat de kapitaalbuffer van Delta Lloyd verder bleek te zijn verslechterd.Delta Lloyd gaf geen toelichting op de belangstelling van de Taiwanese grootaandeelhouder Fubon, dat eerder overeenkwam een belang van 20 procent te willen opbouwen en dat volgens mediaberichten een concurrerend bod wilde doen, maar daar na vragen van toezichthouder DNB van zou hebben afgezien.VEB-woordvoerder Keyner zei het gevoel te hebben te zijn misleid door de zittende bestuurders over de waarde en levensvatbaarheid van het bedrijf. "In elk geval hebben wij als beleggers de rapportages verkeerd geïnterpreteerd", nuanceerde Keyner.Jarenlang hield Delta Lloyd beleggers voor weer een winstgevend aandeel met een aantrekkelijk dividend te zullen zijn, nadat de zwakke solvabiliteit op peil zou zijn gebracht. Wegzakkende kapitaalbuffers, door ongunstige markten en strenge interpretaties van nieuwe solvabiliteitsregels, stelden de aandeelhouders telkens teleur. Een omstreden bijstorting door aandeelhouders van 650 miljoen euro in het voorjaar van 2016 bood uiteindelijk geen soelaas voor een zelfstandige toekomst.Delta Lloyd zal na de overname door de veel sterker gekapitaliseerde rivaal NN Group als merknaam verdwijnen.Rob Ruyter bedankte CEO Hans van der Noordaa voor wat hij bereikte tijdens zijn bewind, ondanks moeilijke omstandigheden. Zo werd het management vernieuwd en verbeterde de relatie met de toezichthouder De Nederlandsche Bank sterk. Voorgangers van Van der Noordaa in het Delta Lloyd-bestuur, met name CEO Niek Hoek en financieel directeur Emiel Roozen, waren vertrokken na een conflict met DNB over het gebruik van toezichtsvertrouwelijke informatie.Van der Noordaa vertrekt zodra de overname een feit is. Zijn plaats zal worden ingenomen door David Knibbe van NN Group. De drie bestuurders van NN Group, aangevoerd door CEO Lard Friese, worden commissarissen bij Delta Lloyd.Het aandeel Delta Lloyd noteerde woensdag op een iets hoger Damrak 0,2 procent in het groen op 5,30 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 29, 2017 07:21 ET (11:21 GMT)