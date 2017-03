Beursblik: Theodoor Gilissen Bankiers verhoogt koersdoel ASMI

Donderdag 30 maart 2017 07:30 Koersdoel verhoogd naar 59,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Theodoor Gilissen Bankiers heeft donderdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 50,00 naar 59,00 euro met een ongewijzigd Aanbevolen advies.Analist Jos Versteeg wees er op dat chipproducenten Micron en Infineon hun verwachtingen verhoogden. ASMI, als toeleverancier, zal hier volgens de analist van gaan profiteren.Volgens Versteeg was de orderportefeuille van ASMI eind 2016 "goed gevuld", met een stijging van 44 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Daarbij zal de orderinstroom ook in de eerste drie maanden van 2017 "op een hoog niveau" blijven. Ook merkte Versteeg dat het herstel van de geheugenmarkt nog voor een verrassing kan zorgen.Op de langere termijn kan de markt voor ALD in de komende jaren met dubbele cijfers groeien. ALD, waarin ASMI marktleider is, bestaat al een tijdje, maar de technologie is volgens Versteeg relatief duur. "Nu de lijnen op 10 nanometer komen en verder verkleinen, valt minder makkelijk aan ALD te ontkomen."Ook ging Versteeg in zijn rapport in op de activistische aandeelhouder Eminence Capital, dat wil dat ASMI kijkt naar de opties voor het belang van 39 procent in ASM PT. De analist denkt dat de kans klein is dat ASMI dit belang zal verkopen, hoewel een verlaging naar 30 procent wel tot de mogelijkheden behoort. Een verkoop van een belang van 9 procent levert toch een slordige 450 miljoen euro op, 14 procent van de waarde van ASMI.Tot slot meent Versteeg dat ASMI ook een mogelijke overnamekandidaat is. De toezichthouder hield twee grote acquisities tegen, waardoor alleen kleinere overnames mogelijk zijn. De grote spelers Applied Materials, LAM Research en Tokyo Electron hebben allen sterke posities in depositie. "ASM International kan een goede aanvulling zijn", meent Versteeg.Het aandeel ASM International sloot woensdag 0,2 procent hoger op op 52,00 euro.