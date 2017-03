Weinig beweging op beurzen Europa

Donderdag 30 maart 2017 11:51

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenmarkten lieten donderdag zeer bescheiden koersuitslagen zien bij een gebrek aan richtinggevend nieuws. Op het Damrak was funderingsbouwer Sif opnieuw een sterke daler na een adviesverlaging.

De AEX-index op Beursplein 5 stond richting het middaguur nagenoeg onveranderd op 513,65 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 736,14 punten. In Londen en Parijs waren minnen te zien van 0,1 procent, maar Frankfurt won 0,1 procent.

Funderingsspecialist Sif dook bij de kleinere fondsen 5,8 procent in het rood. HSBC verlaagde zijn beleggingsadvies voor Sif. Woensdag ging het aandeel Sif al ruim 7 procent omlaag, na voorzichtige prognoses voor 2018.

Vopak

Probiodrug verloor bij de kleinere bedrijven 0,8 procent aan waarde. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf leed vorig jaar een verlies van 13,9 miljoen euro, wat vrijwel even groot is als een jaar eerder en in lijn met de eigen verwachtingen. Probiodrug werkt aan een middel tegen alzheimer. Daarbij wordt nog geen omzet gemaakt.

In de AEX was tankopslagbedrijf Vopak de sterkste stijger met een winst van 1,2 procent. Ook Aegon en DSM waren bovenin te vinden met winsten tot 1 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos was de grootste daler in de hoofdindex met een min van ruim 1 procent.

LSE

In de MidKap stond chiptoeleverancier ASMI bij de sterkste stijgers met een plus van 0,7 procent. Theodoor Gilissen verhoogde het koersdoel voor het aandeel.

In Londen ging beursbedrijf London Stock Exchange (LSE) licht omhoog. LSE kondigde aan voor omgerekend ruim 230 miljoen euro eigen aandelen te gaan inkopen. Woensdag verbood de Europese Commissie de geplande fusie van LSE met Deutsche Börse.

Euro

Kledingverkoper Hennes & Mauritz (H&M) leverde in Stockholm 5,4 procent in. H&M kwam met cijfers en waarschuwde voor hogere kosten. Verder kondigde het Zweedse bedrijf aan een nieuwe winkelformule in de markt te gaan zetten.

De euro noteerde 1,0735 dollar, tegen 1,0854 dollar aan het Europese slot op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 49,38 dollar en Brentolie daalde 0,6 procent tot 52,12 dollar per vat.