HAL Trust boekt meer winst

Donderdag 30 maart 2017 18:26 Nettovermogenswaarde in 2016 gedaald.(ABM FN-Dow Jones) HAL Trust heeft in 2016 meer winst geboekt, maar de nettovermogenswaarde daalde. Dit bleek donderdag nabeurs tijdens de publicatie van de resultaten over 2016.Het investeringsbedrijf boekte in 2016 een nettowinst van 871 miljoen euro, tegen 630 miljoen euro een jaar eerder.De nettovermogenswaarde bedrog ultimo 2016 12,754 miljoen euro, in vergelijking tot 13,180 miljoen euro eind 2015. HAL meldde dat de nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille en op de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen, in 2016 met 317 miljoen euro daalde. Een jaar eerder was juist sprake van een stijging van 4,2 miljard euro, vanwege de beursintroductie van GrandVision.Daarnaast meldde het concern dat in de periode 31 december 2016 tot en met 24 maart 2017 de marktwaarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met circa 60 miljoen euro is gestegen.De investeringsmaatschappij doet geen uitspraak over de verwachte winst over het hele jaar.Op een groen Damrak noteerde het aandeel HAL 0,2 procent hoger 181,79 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 30, 2017 12:26 ET (16:26 GMT)