Kiadis Pharma verlies daalt

Vrijdag 31 maart 2017 07:51 Kaspositie biotechbedrijf halveert in 2016.(ABM FN-Dow Jones) Kiadis Pharma heeft in 2016 iets minder groot verlies geleden dan een jaar eerder, maar zag de kaspositie halveren. Dit maakte het biotechbedrijf met een notering in zowel Amsterdam als Brussel vrijdag voorbeurs bekend.Het nettoverlies daalde van 16,5 miljoen euro in 2015 naar 14,8 miljoen euro. Het operationele verlies liep terug van 16,0 miljoen tot 11,4 miljoen euro.De kaspositie daalde van 28,7 miljoen euro eind 2015 tot 14,6 miljoen euro ultimo 2016, door het ontbreken van inkomsten."We maakten in 2016 nog steeds goede voortgang met ons leidende product ATIR101", zei vertrekkend CEO Manfred Rüdiger, wijzend op beter dan verwachte resultaten van het Fase 2a-onderzoek CR-AIR-007. Arthur Lahr zal het stokje van Rüdiger per 1 april overnemen.Het bedrijf zit nu in de eindfase van het voorbereiden van het aanvraagdossier voor de Europese autoriteit EMA voor een marktvergunning in Europa. In februari is een Fase III-studie CR-AIR-009 gestart.Kiadis Pharma richt zich op de ontwikkeling van immuuntherapie-producten voor de behandeling van bloedkankers en erfelijke bloedaandoeningen. De producten van het biotechbedrijf zouden moeten bijdragen aan een betere werking van stamceltransplantatie.Een Fase II-studie liet zien dat ATIR101 leidde tot aanzienlijk minder sterfte gerelateerd aan de transplantatie bij patiënten met bloedkanker en aanzienlijk betere overlevingskansen na de stamceltransplantatie.Het aandeel Kiadis Pharma sloot donderdag op een groene beurs 7,8 procent hoger op 9,93 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 31, 2017 01:51 ET (05:51 GMT)