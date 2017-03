Aandeelhouders Randstad stemmen in met alle agendapunten

Vrijdag 31 maart 2017 07:55 Goedkeuring voor 1,89 euro per aandeel aan dividend.(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft van de algemene vergadering van aandeelhouders goedkeuring gekregen voor alle agendapunten. Dit maakte de uitzender uit Diemen donderdag nabeurs bekend.Daarmee is ook het dividendvoorstel voor 2016 van 1,89 euro per aandeel Randstad in contanten geaccordeerd.De datum voor ex-dividend is vastgesteld op 3 april, de betaalbaarstelling staat gepland voor 7 april.Het aandeel Randstad sloot donderdag op een groen Damrak 0,5 procent hoger op 54,04 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 31, 2017 01:55 ET (05:55 GMT)