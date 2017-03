Media Groep Limburg ziet directeur vertrekken

Vrijdag 31 maart 2017 12:13 Marc Vangeel aan de slag met integratie TMG.(ABM FN-Dow Jones) Media Groep Limburg, onderdeel van het Belgische Mediahuis, ziet zijn directeur Marc Vangeel vertrekken en aan de slag gaan bij de Nederlandse tak van Mediahuis. Dit bevestigde een woordvoerder van Concentra vrijdag tegen ABM Financial News.Vangeel moet de groei van Mediahuis in Nederland gaan coördineren en zal zich daarbij richten op de toekomstige integratie Telegraaf Media Groep.Mediahuis heeft met VP Exploitatie een overnamebod van 6,00 euro per aandeel op TMG lopen. Vangeel is nu nog CEO van Concentra, dat samen met Corelio de zeggenschap over Mediahuis heeft.Het aandeel Telegraaf Media Groep noteerde vrijdag op een rood Damrak 0,2 procent lager op 6,11 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 31, 2017 06:13 ET (10:13 GMT)