Amerikaanse justitie onderzoekt Air France-KLM

Vrijdag 31 maart 2017 15:19 Luchtvaarder maakt melding in jaarverslag.(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse ministerie van Justitie is bezig met een onderzoek naar Air France-KLM inzake postcontracten. Dit valt te lezen in het jaarverslag van de Nederlands tak van de luchtvaartmaatschappij.Volgens het jaarverslag hebben de Amerikanen in maart 2016 Air France-KLM laten weten dat KLM en Air France worden onderzocht in verband met contracten voor internationale postbezorging met het Amerikaanse postbedrijf United States Postal Service. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zouden mogelijke schendingen zijn voorgekomen van de "False Claims Act".KLM schreef in het jaarverslag dat de Amerikanen in september de luchtvaartmaatschappij naar bepaalde informatie hebben gevraagd in relatie tot deze contracten.Zowel KLM als Air France werken samen met het ministerie van Justitie.Op een rood Damrak noteerde het aandeel Air France-KLM vrijdag 0,5 procent lager op 7,04 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 31, 2017 09:19 ET (13:19 GMT)