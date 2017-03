PPG vindt mededinging geen obstakel voor overname AkzoNobel

Vrijdag 31 maart 2017 18:00 Zorgen AkzoNobel niet gedeeld door Amerikanen.(ABM FN-Dow Jones) PPG verwacht niet dat mededingingsautoriteiten een eventuele overname van AkzoNobel uiteindelijk zullen tegenhouden. Dit liet het Amerikaanse bedrijf vrijdagmiddag weten in reactie op een interview van president-commissaris Antony Burgmans van AkzoNobel eerder vandaag."PPG heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de eisen op het vlak van mededinging", zo stelde de onderneming uit Pittsburgh, zoals het ook bij de vele overnames deed die het in het verleden met succes afrondde.PGG zei informatie te hebben ingewonnen bij experts op het vlak van mededinging in Brussel, Londen, Washington en New York over de beoogde overname. Deze experts menen dat de overname goedgekeurd zal worden.Hoewel PPG zegt meermaals te hebben aangeboden om deze analyses met AkzoNobel te delen, weigerden de Nederlanders dit. Opnieuw nodigden de Amerikanen AkzoNobel uit om samen te werken aan deze deal, ten gunste van alle belanghebbenden.Commissaris Burgmans zei vrijdag tegen De Telegraaf dat PPG een slecht bod heeft uitgebracht. Niet alleen omdat de prijs te laag is, maar ook omdat er zorgen zijn op de andere vlakken, waaronder mededinging.Volgens Burgmans moeten beleggers geduld hebben tot 19 april, wanneer AkzoNobel tijdens een strategische update met nieuwe financiële doelstellingen komt en de mogelijkheden voor een afsplitsing van de tak Specialty Chemicals."Ik hoop dat men dan tot de conclusie komt dat er een fantastisch plan ligt, met een fantastisch management, en een bedrijf om voor te vechten", aldus Burgmans.AkzoNobel sloot vrijdag circa een half procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 31, 2017 12:00 ET (16:00 GMT)