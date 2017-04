Euronext investeert 10 miljoen euro in clearingdienst ICE

Maandag 3 april 2017 08:17 ICE wordt alternatieve aanbieder na afloop contract met Clearnet.(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft een bindende overeenkomst gesloten met ICE Clear Netherlands, een onderdeel van Intercontinental Exchange, om clearingdiensten voor de financiele derivaten en grondstoffenmarkten te leveren. Dit maakte de beursorganisatie maandag voorbeurs bekend.Met de overeenkomst, die naar verwachting in het tweede kwartaal formeel wordt afgerond, stelt Euronext de clearingdiensten voor zijn klanten veilig, nadat het contract met het huidige clearingbedrijf, LCH.Clearnet SA, afloopt per eind 2018.Euronext investeert 10 miljoen euro in de nieuwe samenwerking en stelt een doorgaande inkomensstroom veilig met het contract. Het huidige contract met Clearnet biedt ook een belangrijke inkomensstroom voor het bedrijf.Euronext zegt nog steeds Clearnet te willen overnemen van de Britse rivaal London Stock Exchange. Die overname, voor 510 miljoen euro, werd begin dit jaar overeengekomen, op voorwaarde dat de fusie van LSE met Deutsche Börse zou doorgaan. Die fusie is nu afgeblazen door de Europese mededingingsinstanties, waardoor ook de overname vermoedelijk van de baan is.Volgens de overeenkomst zal ICE Clear Netherlands tien jaar lang clearing van financiële derivaten en grondstoffenderivaten verzorgen voor Euronext. Euronext investeert vooraf 10 miljoen euro in het ICE Clear Netherlands.Het clearingbedrijf zal worden gerund vanuit Amsterdam. In Parijs zal Euronext een innovatieve oplossing bouwen voor het financieren van beleggingen, voorraadbeheer en fysieke levering van grondstoffen.Beide partijen willen de kosten van clearing voor klanten aanzienlijk verlagen, onder andere door 15 procent lagere clearingtarieven, lagere tarieven voor kasbeheer en kapitaalvoordelen.Het aandeel Euronext sloot vrijdag op een groene beurs op 40,91 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 03, 2017 02:17 ET (06:17 GMT)