Philips gaat samenwerken met B. Braun Melsungen

Maandag 3 april 2017 09:46 Samenwerking richt zich op regionale anesthesie.(ABM FN-Dow Jones) Philips is een strategische samenwerking aangegaan met B. Braun Melsungen, dat gespecialiseerd is in regionale anesthesie en pijnbestrijding. Dit maakte het Eindhovense technologieconcern maandag bekend zonder financiële details te verstrekken.De samenwerking is er onder meer op gericht om echografische regionale anesthesie, hetgeen volgens Philips een groeiend alternatief is op de gebruikelijke anesthesie, verder te ontwikkelen.Beide partijen zullen zich ook richten op innovaties die het makkelijker moeten maken om bloedvaten te bereiken, bijvoorbeeld voor het inbrengen van katheters.Op een groen Damrak koerste het aandeel Philips maandag 0,7 procent hoger op 30,33 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 03, 2017 03:46 ET (07:46 GMT)