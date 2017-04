ING financiert vervuilende kolencentrale

Maandag 3 april 2017 10:51

AMSTERDAM (ANP) - ING wil een vervuilende kolencentrale in Indonesië financieren. Dat meldt Greenpeace, dat erop wijst dat de Nederlandse bank zich onlangs nog na maatschappelijke druk terugtrok uit de omstreden Dakota-oliepijpleiding.

ING is een van de bijna 90 ondertekenaars uit 35 landen van de zogeheten Equator Principles. Die afspraken uit 2015 zijn bedoeld om bij financiering van grote projecten milieuschade te beperken en rechten van lokale bevolking te respecteren.

Volgens Greenpeace gaat het om een nieuwe kolencentrale in Cirebon op het eiland Java, die weinig gebruikmaakt van moderne technieken om uitstoot te beperken. De lucht zou daar nu al erger vervuild zijn dan in de meest vervuilde straat in Amsterdam.

Oud project

De nieuwe centrale komt naast een andere kolencentrale te staan. Die veroorzaakt volgens de milieuorganisatie flinke problemen voor lokale vissers, boeren en zoutwinners. Hun opbrengsten zijn sinds de ingebruikname in 2012 ,,drastisch" teruggelopen.

Volgens ING is de financiering van Cirebon II een oud project, dat stamt van voordat ING zijn beleid aanscherpte en besloot geen nieuwe kolencentrales en kolenmijnen meer te bekostigen. ,,We hebben toen direct aangegeven dat bestaande afspraken met klanten zullen worden gehonoreerd. Dat is hier het geval", laat een woordvoerster weten.

Milieuschade

ING trok zich vorige maand na flinke ophef als financier terug uit de Amerikaanse Dakota-oliepijplijn. De pijpleiding is omstreden, omdat de rechten van een Indianenstam die in het gebied leeft geschonden worden. Ook wordt gevreesd voor milieuschade.

Volgens de zegsvrouw besloot ING in het geval van Dakota de lening te verkopen, omdat nieuwe informatie aan het licht was gekomen over praktijken die niet stroken met het beleid van de bank. ,,Dat is in het geval van Cirebon II niet zo."