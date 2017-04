Dinsdag nieuw briefje van vijftig in automaat

Maandag 3 april 2017 11:05

AMSTERDAM (ANP) - Mensen die geld opnemen bij een geldautomaat kunnen vanaf dinsdag het nieuwe briefje van 50 euro in handen krijgen. De Nederlandsche Bank begint dan met de verspreiding van het nieuwe bankbiljet.

Het nieuwe briefje van vijftig is beter beveiligd tegen vervalsing. Het biljet heeft, net als het eerder vernieuwde twintigje, een doorzichtig venster met daarin een hologram met het portret van de mythologische figuur Europa. Verder bevat het een 'smaragdgroen' cijfer en een aantal nieuwe echtheidskenmerken.

De bestaande vijftigjes blijven gewoon geldig als betaalmiddel. De oude briefjes worden geleidelijk uit de roulatie gehaald als ze versleten zijn.

Namaak

Het biljet voor vijftig euro is het meest gebruikte eurobankbiljet. Er zijn er zo'n 8 miljard van in omloop, meer dan van alle briefjes voor vijf, tien en twintig euro samen. Daarmee is bijna de helft van alle eurobankbiljetten een vijftigje.

De Europese Centrale Bank (ECB) is in 2013 begonnen met de vervanging van alle eurobiljetten, die ze beter bestand moet maken tegen namaak dan de versies die in 2002 in gebruik werden genomen. De briefjes van honderd en tweehonderd euro zijn hierna aan de beurt. Vijfhonderdjes worden niet vervangen, omdat die wegens de populariteit bij criminelen worden uitgefaseerd.