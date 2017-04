Talpa koopt opnieuw meer aandelen TMG

Maandag 3 april 2017 20:16 Belang Talpa in TMG 28,7 procent.(ABM FN-Dow Jones) Talpa Holding heeft meer aandelen Telegraaf Media Groep gekocht en daarmee zijn belang verder vergroot. Dit maakte het mediabedrijf van John de Mol maandag nabeurs bekend.Talpa kocht 794.296 aandelen TMG tegen een gewogen gemiddelde prijs van 6,499 euro. Het overnamevoorstel van Talpa bedraagt 6,50 euro per aandeel TMG.Met de aankopen komt het belang van Talpa in TMG uit op 28,70 procent.De redactieraad van De Telegraaf riep Talpa recent via een brief op om de overnamestrijd rond Telegraaf Media Groep te staken. De raad zegt geen stelling te hebben genomen, maar constateerde dat Telegraaf Media Groep "flink te lijden heeft gehad onder de ontstane situatie. Aan die 'lijdensweg' moet, wat ons betreft, per direct een einde komen om verdere teloorgang van TMG tegen te gaan", aldus de raad.Het consortium van de Belgische uitgever Mediahuis en VP Exploitatie heeft een overnamebod van 6,00 euro per aandeel op TMG liggen en bezit inmiddels bijna 60 procent van de aandelen TMG. De raad van commissarissen van TMG heeft dit bod inmiddels geaccepteerd.