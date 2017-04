Royal Dutch Shell in zee met Russische Sovcomflot

Dinsdag 4 april 2017 07:04 Geen financiele details gemeld.(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell onderdeel Shell Western LNG heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Russische Sovcomflot voor de levering van vloeibaar aardgas LNG aan Aframax olietankers. Dit maakten beide partijen maandag bekend zonder financiële details vrij te geven.De Aframax tankers zullen vanaf het derde kwartaal operationeel zijn en gaan varen tussen de Baltische Zee en Noord-Europa.Het aandeel Royal Dutch Shell sloot maandag op een rood Damrak 1,0 procent lager op 24,37 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 04, 2017 01:04 ET (05:04 GMT)