Orderinstroom TIE Kinetix ruim 1,2 miljoen euro in maart

Dinsdag 4 april 2017 08:29 Nieuwe dienstverlening goed voor 700.000 euro.(ABM FN-Dow Jones) De orderinstroom van TIE Kinetix bedroeg in maart ruim 1,2 miljoen euro, bestaande uit zowel opdrachten voor nieuwe klanten als de verlenging van contracten met bestaande klanten. Dit maakte de aanbieder van supply chain-technologie voor online winkelen dinsdag voorbeurs bekend.De totale omvang van de orderinstroom omvatte 0,7 miljoen euro aan nieuwe dienstverlening en voor 0,5 miljoen euro uit de verlenging van bestaande contracten.Het aandeel TIE Kinetix sloot maandag op een rood Damrak 1,5 procent hoger op 9,90 euro.Door: ABM Financial News.