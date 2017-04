PPG wil notering Amsterdam na inlijving AkzoNobel

Donderdag 6 april 2017 06:59 Amerikanen komen aandeelhouders tegemoet.(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries wil na de overname van AkzoNobel een beursnotering aan de beurs van Amsterdam. Dit schreef Het Financieel Dagblad woensdag na een interview met de CEO van PPG Industries.Michael McGarry wil met een dubbele notering, in zowel New York als Amsterdam, de aandeelhouder van AkzoNobel tegemoet komen. PPG staat nu nog alleen genoteerd aan de beurs van New York."Wij zijn bereid om naast ons notering in New York een notering in Amsterdam te nemen om zorgen van Nederlandse aandeelhouders weg te nemen over hoe ze straks in PPG-aandelen kunnen handelen", aldus McGarry.Een voorwaarde die de topman daaraan koppelt is dat het bestuur van AkzoNobel met hem om tafel gaat. "Het belangrijkste is dat het op een basis van samenwerking gaat."PPG moest uiterlijk voor 6 april de Autoriteit Financiële Markten inlichten over de voortgang van het overnameplan. PPG verwacht nog voor 1 juni een concept biedingsbericht bij de toezichthouder AFM in te dienen.AkzoNobel ging niet in op de herhaalde uitnodiging van PPG Industries voor het aangaan van gesprekken over een fusie. Dit zei een directiewoordvoerster van het Nederlandse verf- en chemiebedrijf woensdag tegen ABM Financial News."De twee door PPG gedane overnamebiedingen zijn onacceptabel. We blijven volledig gefocust op onze plannen om significante waarde te ontsluiten voor aandeelhouders en alle andere stakeholders, die we op 19 april zullen presenteren", zo luidde de verklaring van de woordvoerster.AkzoNobel zal op die datum een nieuw strategisch plan en aangepaste financiële doelstellingen presenteren, waarbij ook de voorgenomen afsplitsing van de divisie Specialty Chemicals wordt toegelicht.PPG bracht op 20 maart een verhoogd bod uit van 90,00 euro per aandeel AkzoNobel, inclusief dividend uit, waarop het Nederlandse verf- en chemieconcern wederom niet wilde ingaan. In eerste instantie bood PPG 83,00 euro per aandeel.Het aandeel AkzoNobel sloot woensdag op een groen Damrak 1,5 procent hoger op 79,10 euro.