Nederlandse consumentenprijzen stijgen minder hard

Donderdag 6 april 2017 07:01 Inflatie 1,1 procent op jaarbasis in maart.(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse consumentenprijzen zijn in maart in een beduidend lager tempo gestegen dan in de voorgaande maand. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.In maart namen de consumentenprijzen op jaarbasis toe met 1,1 procent, na een stijging met 1,8 procent in februari en 1,7 procent in januari.De inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van kleding. In maart was de kleding door de uitverkoop ruim 4,5 procent goedkoper dan een jaar eerder, terwijl in de voorgaande maand de kleding op jaarbasis duurder was. Ook de prijsontwikkeling van benzine had een drukkend effect op de inflatie.De kerninflatie, dat wil zeggen zonder de volatiele componenten energie, voeding, alcohol en tabak, bedroeg in maart 0,6 procent op jaarbasis tegen 1,3 procent in februari.Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP). De inflatie in Nederland volgens de HICP daalde van 1,7 procent in februari naar 0,6 procent in maart.De inflatie in de eurozone daalde van 2,0 procent in februari naar 1,5 procent vorige maand. De inflatie in Nederland ligt al sinds mei 2016 lager dan in de eurozone.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 06, 2017 01:01 ET (05:01 GMT)