Cao-lonen stijgen minder hard dan inflatie

Donderdag 6 april 2017 07:14

DEN HAAG (ANP) - De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,4 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee lag de loonstijging onder de toename van de consumentenprijzen (plus 1,5 procent). Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het is voor het eerst sinds de eerste helft van 2014 dat de inflatie hoger is dan de loonontwikkeling. Verder ligt de stijging van de cao-lonen ook lager dan in alle kwartalen van 2016. Over het afgelopen jaar gingen de cao-lonen gemiddeld met 1,9 procent vooruit.

Met name bij de overheid was sprake van een beperkte loonontwikkeling met een toename van 0,5 procent. In de particuliere sector was dat 1,6 procent en bij de gesubsidieerde sector (zoals zorg en onderwijs) 1,2 procent.