Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel IMCD

Donderdag 6 april 2017 08:44 Koopadvies blijft staan.(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor IMCD verhoogd van 42,00 euro naar 52,30 euro met een ongewijzigd koopadvies, op basis van een sterkere verwachte autonome groei.De analisten gaan uit van een autonome groei van de brutowinst van 5 procent per jaar, nadat die groei in 2015 op 5 procent en in 2016 op 6 procent uitkwam. Eerder mikte Deutsche Bank nog op 3,6 procent per jaar gemiddeld.Gezien de aanzienlijke ruimte voor overnames, de schuldpositie mag oplopen tot vier keer het bedrijfsresultaat (EBITA), zou dat bedrijfsresultaat met circa 50 procent kunnen stijgen tot en met eind 2019.IMCD weet sinds de oprichting sterk te groeien door een combinatie van autonome groei en aanvullende overnames. Het bedrijfsmodel levert veel contanten op en consolideert een gefragmenteerde sector, aldus analist Andy Chu van Deutsche Bank.De autonome groei op kwartaalbasis kan fluctueren, afhankelijk van de vraag en contracten met toeleveranciers. Omdat de autonome groei moeilijk te voorspellen valt op de korte termijn, kan het aandeel volatiel zijn, maar Deutsche Bank verwacht dat de structurele groeitrend zal doorzetten en zal worden gebruikt voor overnames die winst toevoegen. De staat van dienst op dit gebied over de afgelopen twintig jaar is zeer goed, volgens Deutsche Bank.Het aandeel IMCD sloot woensdag op een groen Damrak 0,1 procent lager op 47,00 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 06, 2017 02:44 ET (06:44 GMT)