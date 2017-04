Unilever gaat Spreads afstoten en wil aandeelhouders extra belonen

Donderdag 6 april 2017 08:46 Levensmiddelenconcern komt met aangekondigde strategie-update.(ABM FN-Dow Jones) Unilever gaat zoals verwacht zijn organisatie versimpelen, kondigde de desinvestering aan van de divisie Spreads en gaat aandeelhouders extra belonen met dividend en een aandeleninkoopprogramma. Dit maakte het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern donderdag voorbeurs bekend in zijn aangekondigde strategie-update.Het bedrijf maakte tevens bekend een onderliggende operationele marge voor herstructureringen van 20 procent in 2020 na te streven.Unilever gaat zijn divisie Spreads met margarines en bak- en kookmiddelen afstoten en wil de divisies Foods en Refreshments samenvoegen, met als doel daar meer groei en snellere margeverbetering te realiseren.Het bedrijf start dit jaar een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro en verhoogt het dividend met 12 procent, met "verhoogd vertrouwen" in winstgroei en kasinstroom. Daarbij is de doelstelling voor de nettoschuld/EBITDA-ratio op 2x gesteld.Unilever maakte na het afwijzen van het ongevraagde overnamebod van Kraft Heinz op 22 februari bekend een onderzoek te zijn gestart naar de mogelijkheden om het creëren van aandeelhouderswaarde te versnellen.Het bedrijf voorziet voor 2017 een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent en een onderliggende operationele margeverbetering met tenminste 80 basispunten.Het aandeel Unilever sloot woensdag op een groene beurs 0,2 procent hoger op 46,57 euro.