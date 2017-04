Vliegtuigen waren goed gevuld in februari

Donderdag 6 april 2017 11:39

GENÈVE (ANP) - Luchtvaartmaatschappijen hebben in februari opnieuw aanzienlijk meer passagiers vervoerd dan een jaar eerder. De bezettingsgraad van vliegtuigen nam daarbij wereldwijd toe tot het hoogste niveau dat ooit in februari werd gemeten, meldde de brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen IATA donderdag.

De passagiersstroom groeide in februari met bijna 5 procent. Daarbij werd de groei geremd door het schrikkeljaar 2016, waarin februari een dag meer telde. Gecorrigeerd voor die dag nam het vervoer in de tweede maand van 2017 met 8,6 procent toe, waarmee de vooruitgang ongeveer even sterk was als in januari.

Vliegtuigen zaten in doorsnee voor 79,5 procent vol, wat het hoogste niveau is dat ooit in februari werd bereikt.