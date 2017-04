VERSGEMALEN D.E. KOFFIE IN BASIC-FIT'S BENELUX CLUBS

Donderdag 6 april 2017 11:43 Hoofddorp/Utrecht, 6 april 2017 -- Basic-Fit en Jacobs Douwe Egberts Professional (JDE Professional) hebben een overeenkomt getekend voor de installatie van The Bean, het nieuwste lid van de D.E. Coffee Kitchen familie, in 85 grote Basic-Fit clubs in Nederland en België. Basic-Fit zoekt continu naar manieren om te verbeteren en de ledenervaring te optimaliseren. Door het aanbieden van kwalitatief hoogstaande, versgemalen koffie in een aantrekkelijke en ontspannen omgeving, kunnen leden het meeste uit hun bezoek aan de club halen.Marcel Boots, Innovation & Corporate Development Director bij Basic-Fit: "We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onze formule en bestaande clubs, omdat we de bezoeken zo aangenaam mogelijk willen maken en onze leden meer willen bieden dan alleen een geweldige plek om te sporten. We hebben ons Social Corner concept nog verder ontwikkeld; zodat we leden een plek bieden om contact met andere bezoekers te maken en te ontspannen. Koffie is een belangrijke sociale verbinder en met de D.E. Coffee Kitchen nodigen we leden uit om wat langer in de club te blijven en te genieten."Pepijn Berendsen, National Accountmanager bij JDE Professional: "Het is belangrijk voor sporters om te ontspannen en informeel in contact met andere sporters te komen. Een kop koffie is hét moment om dit te doen. Onze moderne en luxueuze selfservice koffiecorner The Bean geeft Basic-Fit leden de kans om te genieten van een breed aanbod aan premium koffie specials, warme chocolademelk en thee. We willen mensen graag samenbrengen. Basic-Fit staat voor clubs waar iedereen zich thuis voelt. Dit is een perfecte match."Bij Basic-Fit kunnen onze leden kiezen om hun work-outtijd efficiënt te gebruiken, of de tijd te nemen en voor of na hun workout te ontspannen in onze social corner. Hier kunnen ze plaatsnemen en genieten van een drankje of een snack. We voegen nu versgemalen koffie van hoge kwaliteit toe aan ons aanbod. The Bean is een premium selfservice koffiebar, waar onze leden moeiteloos de lekkerste koffie specialiteiten kunnen maken. Van een krachtige ristretto tot een romige Chocolate Latte Macchiato. Altijd bereid met versgemalen bonen en echte melk.- EINDE -Over Basic-FitMet 419 clubs is Basic-Fit de grootste fitnessketen in Europa. We zijn in vijf landen actief en in onze clubs werken meer dan 1,2 miljoen leden aan het verbeteren van hun gezondheid en conditie. Basic-Fit heeft een transparant lidmaatschapsmodel en biedt een betaalbare hoge kwaliteit fitnesservaring die aansluit bij de fitnessbehoeften van actieve mensen. Een standaard lidmaatschap kost EUR 19,99,- en geeft mensen toegang tot al onze clubs in Europa en een pas die gedeeld kan worden met familieleden.Over JACOBS DOUWE EGBERTS ProfessionalJDE Professional Nederland is marktleider in het out-of-home segment voor warme dranken en maakt onderdeel uit van de groep van ondernemingen van JACOBS DOUWE EGBERTS B.V (JDE). JDE is een wereldwijd koffie- en thee bedrijf, met het hoofdkantoor in Nederland. Met een wereldwijd team van meer dan 12.000 'koffie kampioenen' werken we samen om onze merken te leveren aan consumenten in meer dan 100 landen over de hele wereld. Onze leidende merken zijn onder andere: Jacobs, Tassimo, Moccona, SENSEO(R), L'OR, Douwe Egberts, Pickwick, Kenco, Pilao en Gevalia. Specifiek voor de Nederlandse out-of-home markt voeren wij naast Douwe Egberts en Pickwick ook de merken Piazza D'Oro en Laurentis. Onze wereldwijde belofte: "A coffee for every cup".FOR MORE INFORMATIONBasic-FitRichard Piekaar+31 (0)23 302 23 85corporate.communications@basic-fit.comJDEMaartje Abrahams+31 (0)6 270 380 47maartje.abrahams@JDEcoffee.comDe redactie van ABM Financial News-Dow Jones heeft geen betrokkenheid gehad bij publicatie van dit persbericht.(END) Dow Jones NewswiresApril 06, 2017 05:43 ET (09:43 GMT)