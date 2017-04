Amazon zoekt 30.000 nieuwe werknemers

Donderdag 6 april 2017 21:45

SEATTLE (ANP) - Internetwinkel Amazon is van plan in de komende jaren nog eens 30.000 nieuwe deeltijdwerknemers aan te nemen. Zij moeten onder meer de openstaande vacatures opvullen bij magazijnen in de Verenigde Staten. Ongeveer een zesde van de nieuwe werknemers moet de klantenservice komen versterken.

De webwinkelgigant heeft de extra mankracht nodig om verdere groei mogelijk te maken. In verschillende staten worden momenteel grote complexen uit de grond gestampt die Amazon nodig heeft om te kunnen blijven voldoen aan de grote stroom aan bestellingen van consumenten. Ook wordt in Seattle een nieuw hoofdkantoor gebouwd.

De 30.000 parttimers die Amazon nu zoekt komen bovenop de 100.000 extra fulltimers die het bedrijf wil aannemen. Die aankondiging deed het bedrijf eerder dit jaar. Eind 2016 telde Amazon in totaal 341.400 personeelsleden.