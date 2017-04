Brussel akkoord met grote mediaovername

Vrijdag 7 april 2017 16:27

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie geeft zonder voorwaarden groen licht voor de overname van het Britse mediabedrijf Sky door de Amerikaanse branchegenoot 21st Century Fox. De transactie zorgt in Europa niet voor concurrentieproblemen, liet de mededingswaakhond in Brussel vrijdag weten.

Beide bedrijven maakten de deal in december bekend. 21st Century Fox bezit al ongeveer 39 procent in Sky en betaalt omgerekend bijna 14 miljard euro voor het restant van het bedrijf.

Fox is het film- en televisiebedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch, maar opereert in andere markten dan Sky. Sky is de grootste aanbieder van betaal-tv aan in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Duitsland, Italië. Fox is een grote speler in Hollywood en is weliswaar ook actief op tv-gebied, maar de overlap is erg beperkt, aldus de Europese Commissie.