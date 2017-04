NN Group doet bod op Delta Lloyd gestand

Vrijdag 7 april 2017 22:12 Krap tachtig procent van de aandelen aangemeld onder overnamebod.(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft het overnamebod op Delta Lloyd gestand gedaan. Dit maakten beide partijen vrijdag nabeurs bekend.Onder het overnamebod van 5,40 euro werd in totaal 79,9 procent van de geplaatste aandelen Delta Lloyd aangemeld. De totale waarde van de nu aangeboden aandelen bedraagt circa 2 miljard euro.De overdracht van de aandelen zal op 12 april plaatsvinden. De resterende aandelen kunnen in een na-aanmeldingsperiode aangemeld worden, dat van start gaat op 10 april en eindigt op 21 april na het sluiten van de handel.Het aandeel NN Group sloot vrijdag op een groen Damrak 0,1 procent hoger op 29,32 euro, terwijl Delta Lloyd 0,9 procent steeg op 5,39 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 07, 2017 16:12 ET (20:12 GMT)