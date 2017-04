Besi kleurt tamme sessie Damrak

Maandag 10 april 2017 17:42

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is maandag met een kleine plus de handel uitgegaan. Elders in Europa sloten de belangrijkste graadmeters onder de slotstanden van vrijdag. Beleggers moesten het doen zonder groot richtinggevend nieuws. Chiptoeleverancier BE Semiconductor (Besi) stond op het Damrak in de schijnwerpers na een positief analistenrapport.

De AEX sloot uiteindelijk met een winst van 0,1 procent op 519,16 punten. De MidKap, met daarin Besi, klom 0,7 procent tot 748,57 punten. De beurs in Parijs daalde 0,5 procent, Londen en Frankfurt verloren tot 0,2 procent.

Besi maakte een koerssprong van ruim 10 procent. Analisten van ING voegden het aandeel toe aan hun favorietenlijst en voerden het koersdoel flink op. Volgens de marktvorsers is Besi erin geslaagd zich te positioneren als marktleider in een aantal sectoren in de chipindustrie.