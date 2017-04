Accell ontvangt bod van Pon

Dinsdag 11 april 2017 08:08 Indicatief overnamebod van 32,72 euro per aandeel.(ABM FN-Dow Jones) Accell Group heeft een niet-bindend overnamebod ontvangen van Pon Holdings ter waarde van 32,72 euro per aandeel. Dit maakte de Heerenveense fietsenfabrikant dinsdag voorbeurs bekend in reactie op marktgeruchten.Pon is bereid een openbaar bod in contanten te doen van 32,72 euro per aandeel Accell Group, inclusief het voorgestelde dividend over 2016 van 0,72 euro per aandeel. Het betreft vooralsnog een indicatieve bieding.Accell voert inmiddels verkennende gesprekken met Pon. Daarbij wil de onderneming uit Heerenveen "rekening houden met de belangen van alle stakeholders".Er kan geen zekerheid worden gegeven dat deze gesprekken zullen leiden tot een transactie, besloot Accell.Nieuwe doelenBij de laatste jaarcijfers, medio maart, zei Accell voor de middellange termijn te willen groeien naar een omzet van 1,5 miljard euro met een EBIT-marge van 8 procent. In 2016 lag de omzet op iets meer dan een miljard euro met een marge van 6,3 procent.Het aandeel Accell Group sloot maandag 1,1 procent hoger op 26,54 euro.