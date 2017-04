Beursblik: Degroof Petercam trekt koersdoel Accell Group op naar 34,00 euro

Dinsdag 11 april 2017 10:10 Geen knock-out bod.(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor Accell Group opgetrokken tot boven het indicatieve bod van Pon Holdings. Dit zei analist Frank Claassen van het beurshuis dinsdag tegenover ABM Financial News, daarbij vasthoudend aan het Add advies.Pon overweegt een bod in contanten van 32,72 euro per aandeel Accell Group, inclusief het dividend van 0,72 euro per aandeel over 2016.Claassen sprak tegenover ABM Financial News van een "heel reëel openingsbod, maar geen knock out bid". De analist denkt dat er mogelijk nog een iets hoger bod in het vat zit.Pon meent dat de fietsactiviteiten van beide ondernemingen strategisch "uitstekend" bij elkaar passen. Het samenvoegen van de activiteiten leidt tot een wereldwijd leidende positie "en met voldoende schaal om op de lange termijn winnaar in de sector te zijn". Inmiddels voerende twee ondernemingen verkennende gesprekken.Een "issue" in deze gesprekken is vermoedelijk eventuele mededingingsbezwaren bij een combinatie. Claassen schat dat Accell en Pon een marktaandeel in Nederland hebben tussen de 40 en 50 procent, afhankelijk van de precieze definiëring.Bij de laatste jaarcijfers, medio maart, zei Accell voor de middellange termijn te willen groeien naar een omzet van 1,5 miljard euro met een EBIT-marge van 8 procent. In 2016 lag de omzet op iets meer dan een miljard euro met een marge van 6,3 procent.Claassen noemde deze doelstellingen van Accell "ambitieus, maar niet onrealistisch". Indien de beursgenoteerde fietsenfabrikant uit Heerenveen deze doelen over enkele jaren weet te realiseren, dan komt de analist van Degroof Petercam ook uit op een waardering "midden in de 30 [euro]".Op een iets lagere beurs steeg het aandeel Accell Group dinsdag 19,7 procent naar 31,76 euro.